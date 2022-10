Napoli, Spalletti: "Fondamentale vincere partite così"

QUI NAPOLI

Il tecnico azzurro dopo il successo sul Bologna: "Ho buone sensazioni, abbiamo dimostrato grandissima mentalità"

Il Napoli di Spalletti vola, con il 3-2 al Bologna in Serie A sono dieci le vittorie consecutive per gli azzurri considerando tutte le competizioni. "Abbiamo dimostrato una grandissima mentalità - ha commentato il tecnico - perché ci siamo comportati allo stesso modo per tutta la partita, cercando di riprendere la palla con forza. Queste sono gare fondamentali da portare a casa ed è stata una bellissima partita sotto tanti aspetti".

Decisivo Osimhen: "Anche stasera i titolari che ho messo nel secondo tempo hanno invertito il risultato finale e il fatto di non giocare dall'inizio può farti diventare determinante per ribaltare il match. Meglio così che novanta minuti interi traccheggiando. Il ritorno di Osimhen mi permette di fare anche dei cambi, così come con Simeone e Raspadori che aveva fatto benissimo, ma giocato tanto. Ho diverse armi che mi permettono la scelta".

Il Napoli sta volando in campionato come in Europa: "Ho buone sensazioni, la squadra sta giocando un gran calcio e li vedo molto partecipi tutti. Vogliamo migliorare sempre e creare nuove soluzioni nello sviluppo delle azioni. In allenamento vedo interesse e coinvolgimento con ognuno che cerca di fare il massimo per giocare con il compagno".

In campo c'è un leader che si chiama Zielinski: "Ragiona in modo corretto se si è preso nuove responsabilità perché il suo livello di calcio non era quello dello scorso anno".