Napoli, Spalletti: "Oggi tanta roba, la mia vittoria più bella da quando sono qui"

QUI NAPOLI

Il tecnico dopo il roboante successo contro la Lazio: "Una prestazione indelebile, i ragazzi se la sono goduta"

Luciano Spalletti non può che gongolare dopo lo splendido 4-0 con cui il suo Napoli ha steso la Lazio: "È la mia vittoria più bella da quando sono qui, anche perché venivamo da 2-3 risultati diciamo così particolari e soprattutto da prestazioni sottotono - le sue parole a Dazn -. Riprendere a macinare gioco e a fare tanti gol contro una grande come la Lazio è stato importante. Siamo stati bravi a ritagliarci gli spazi dove loro erano in difficoltà, loro hanno faticato a trovare la palla sulle aggressioni, mentre noi trovavamo sempre l'uomo libero tra le le linee... Insomma, stasera tanta roba, davvero tanta roba". Napoli, svelata la statua di Maradona Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Mertens è stato il grande protagonista della serata, ma Spalletti ha parole al miele per tutti: "Dries ci mette la sua qualità in fatto di finalizzazione, ma sarebbe riduttivo esaltare solo lui. La prestazione del gruppo è stata fantastica, indelebile, perché era tanto che non facevamo questo possesso e questo palleggio nello stretto. Grande partita di Lobotka, di Mario Rui, di Zielinski, che ha ritrovato la sua corsa potente e la sua solita tecnica".

Infine una riflessione sul gioco espresso e sulle prospettive future: "Spesso ho trovato calciatori che vogliono che la partita finisca il prima possibile, che vogliono subito vedere che risultato viene fuori e nelle ultime gare lo babiamo fatto anche noi. Oggi invece si è visto che i ragazzi volevano proprio godersela. Questo evidenzia la nostra mentalità, la nostra voglia di giocarcela, senza paura del risultato, della classifica o di quello che possono fare le nostre rivali. Stasera è stato bellissimo anche per il pubblico: squadra, tifosi e città creano un'atmosfera meravigliosa. Dal primo momento in cui sono qui ho percepito la passione per il calcio di questa gente, il sentimento profondo che nutrono per i loro eroi, perché qui ne hanno davvero bisogno. La vera vittoria è dare felicità a questa gente. La mia statua? Spero di diventare una statua il più tardi possibile, intanto voglio restare ancora a lungo in panchina".



Vedi anche Serie A Serie A, Napoli-Lazio 4-0: Spalletti si riprende la vetta solitaria