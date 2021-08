Napoli, Spalletti: "Insigne falso nueve mi solletica. Su Meret è fallo, punto"

QUI NAPOLI

Il tecnico azzurro dopo il Genoa: "Petagna gol da vero bomber ma giocando poco può stufarsi, va chiarita la sua posizione"

Luciano Spalletti commenta la vittoria del Napoli sul Genoa partendo dal gol annullato a Pandev: "Buksa cerca il contatto col portiere, si gira sapendo di non poter prendere palla e prende Meret, inutile girarci attorno". Poi sulla rete di Petagna: "Una reazione da vero bomber ma con tanti giocatori offensivi il timore è che giocando poco si stufi un po'. Va chiarita con lui la situazione sul futuro". Getty Images

Il tecnico azzurro a DAZN si sofferma sul ruolo di Insigne, che durante la partita ha recitato anche da prima punta: "Mi stuzzica come falso neve, una posizione che gli serve anche per rifiatare: per esempio ha fatto un recupero palla incredibile di 80 metri poi però gli rischia di mancare qualità nell'ultima giocata. Come Mertens? Quella fu una bella intuizione. Dries è più bravo ad andare nello spazio, Lorenzo è meglio a ricevere la palla sul piede".

Infine, sulle ambizioni del Napoli: "Tra le sette che si contenderanno le prime posizioni? Per me dirlo o non dirlo cambia poco, se vi fa piacere lo dico. Non siamo l'ottava comunque. Speriamo di non essere quella che viene tolta da quelle sette".