Napoli, Simonelli chiude il discorso penalizzazione: "Ricorso ritirato, questione chiusa con De Laurentiis"

Nessuna penalizzazione per il Napoli per aver presentato - e poi revocato - ricorso contro l'elezione di Ezio Simonelli come presidente della Lega Serie A, chiedendone la destituzione presso il Tribunale di Milano. Il rischio di tre punti di penalità per la società azzurra è stato concreto, ma a togliere Napoli e De Laurentiis da ogni impiccio è stato lo stesso Simonelli chiudendo la questione: "Tutta questa vicenda della proclamazione è stata costruita sul niente - ha dichiarato al termine dell'Assemblea di Lega -. Se si vota e c'è un risultato non serve. Viene eletto chi prende la maggioranza, 14 voti nel mio caso".