Napoli, sei l’unica a punteggio pieno in Europa: "Complimenti"

PUNTEGGIO PIENO

De Laurentiis celebra i risultati della squadra di Spalletti, Insigne sui social: "L'importante è sapersi rialzare"

Otto successi nelle prime otto partite di campionato: il Napoli eguaglia la miglior partenza nella sua storia in Serie A (come nel 2017/18) e diventa l'unica squadra dei maggiori cinque campionati europei 2021/22 ad aver vinto tutte le partite disputate. Un risultato che riempie di orgoglio il presidente degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, che dopo la vittoria conquistata allo stadio 'Maradona' contro il Torino dal suo Napoli, ha 'twittato' i suoi "Complimenti!".

Un cammino fin qui straordinario in campionato quello del Napoli di Luciano Spalletti, che ha eguagliato la partenza sprint di Maurizio Sarri cavalcando la strapotenza di Victor Osimhen, l’uomo simbolo di questo momento magico che tra settembre e ottobre ha segnato 5 reti: meglio di lui maggiori cinque campionati europei solo Karim Benzema (7 con il Real Madrid) e Erling Haaland (6 con il Borussia Dortmund).

Se Osimhen sorride (“Il gol più importante della mia carriera”), chi esce con l’amaro in bocca dalla sfida coi granata è Lorenzo Insigne, che è il calciatore che ha sbagliato più rigori (tre) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei. "L’importante non è cadere ma sapersi rialzare. Grande vittoria sofferta e voluta da tutti noi insieme a voi. Grazie Napoli" ha scritto il capitano azzurro sui social network dopo il successo del Maradona.