Napoli, scoppia l'emergenza: Insigne fuori tre settimane

15/03/2019

Tre settimane di stop per Lorenzo Insigne e Vlad Chiriches, almeno venti giorni per Amadou Diawara. Non sono buone notizie per il Napoli al rientro da Salisburgo. Appena tornati a Castel Volturno, i tre giocatori si sono sottoposti ad accertamenti. A preoccupare è soprattutto il capitano, che, informa il club partenopeo, ha subito una elongazione dell'adduttore destro: i tempi di recupero sono stimati in tre settimane.