Il Napoli perde Rrahmani: lesione del tendine all'adduttore, torna nel 2023

Il Napoli dovrà fare a meno di Amir Rrahmani con tutta probabilità sino alla ripresa del campionato dopo i Mondiali (il 4 gennaio a San Siro contro l'Inter). Il difensore centrale kosovaro, infortunatosi durante l'ultimo match di campionato allo Zini contro la Cremonese, si è sottoposto agli esami strumentali del caso che hanno ridato un responso inequivocabile: lesione del tendine dell'adduttore lungo della coscia sinistra: i tempi di recupero vanno dai 30 ai 50 giorni, in ogni caso tali da spostare il rientro al 2023. Spalletti non avrà a disposizione il centrale quindi non solo per la sfida di Champions League contro l'Ajax di domani sera che potrebbe sancire la qualificazione aritmetica agli ottavi, ma anche per i successivi impegni di ottobre e novembre: Bologna, Roma, Sassuolo, Atalanta, Empoli e Udinese in campionato, Rangers e Liverpool in Europa. Accanto a Kim, spazio a uno tra Ostigard e Juan Jesus, con il brasiliano in vantaggio.