Napoli, quando torna Osimhen? Settimana dopo l'Ajax decisiva

Il Napoli vola in Serie A come in Champions League e i risultati della formazione di Spalletti, non ultimi i trionfi esterni contro Rangers e Milan, hanno fatto quasi passare inosservata l'assenza di un giocatore chiave per l'attacco: Victor Osimhen. Uscito anzitempo durante la sfida contro il Liverpool, il responsabile sanitario del Napoli, il dottor Raffaele Canonico ha fatto il punto sul recupero del nigeriano: "Per un infortunio come il suo servivano cinque settimane di stop. Ha avuto il classico stop del velocista con lesione di secondo grado".