Napoli, prime grane per Mazzarri: lesioni per Meret e Mario Rui. Osimhen influenzato

Primo giorno a Castel Volturno, primo allenamento e prime brutte notizie per Walter Mazzarri. Senza 12 nazionali sparsi in giro per il mondo, il nuovo tecnico del Napoli ha preso confidenza con quel che è rimasto della squadra ma dall'infermeria sono arrivate cattive notizie. Alex Meret e Mario Rui sono stati sottoposti a esami strumentali dopo i rispettivi infortuni e i risultati non hanno portato buone novità.