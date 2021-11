Napoli, Politano positivo al Covid: salta la sfida con l'Inter

LA TEGOLA

Il club ha fatto sapere che il giocatore è asintomatico e già in isolamento, nuovo giro di tamponi prima di partire per Milano

Matteo Politano è risultato positivo al Covid-19 dopo il consueto giro di tamponi molecolari effettuato dal Napoli nella giornata di venerdì e non potrà prendere parte al match di San Siro contro l'Inter. Il calciatore azzurro, regolarmente vaccinato con doppia dose, è asintomatico e si trova già in isolamento domiciliare. Il club ha fatto sapere che i calciatori verranno sottoposti a nuovi test prima di partire per Milano. Getty Images

Per Luciano Spalletti si tratta di una tegola non di poco conto: oltre al match contro la sua ex squadra, infatti, Politano rischia di saltare sia la sfida di Europa League contro lo Spartak Mosca di mercoledì, sia quella del "Maradona" contro la Lazio di domenica 28.

IL COMUNICATO DEL NAPOLI

"La SSCN comunica che il calciatore Matteo Politano è risultato positivo a un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri. Il calciatore, regolarmente vaccinato con doppia dose, è asintomatico e in isolamento domiciliare. Sono state messe in atto tutte le procedure previste dalle autorità sanitarie. Il gruppo squadra effettuerà in giornata un ulteriore giro di tamponi prima di partire per Milano".