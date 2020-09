Napoli, Osimhen scatenato: altra tripletta show nel poker al Teramo 

Victor James Osimhen continua a incantare nel ritiro del Napoli. Il nuovo arrivato alla corte di Gattuso ha infatti trascinato gli azzurri nel poker rifilato in amichevole al Teramo, realizzando un'altra tripletta dopo quella messa a segno all'esordio contro il Castel di Sangro in soli sette minuti. L'attaccante nigeriano ex Lille ha aperto le marcature dopo soli 4', poi nella ripresa è andato a bersaglio ancora altre due volte (61' e 65'), chiudendo il match. In mezzo, nel primo tempo, la rete di Lozano (14').

