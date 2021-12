Napoli: Osimhen con la maschera protettiva

Victor Osimhen prosegue il recupero dopo le fratture multiple al volto rimediate nella sfida contro l'Inter del 21 novembre scorso. E per accelerare il suo ritorno in campo è arrivata la maschera protettiva con una mistura di carbonio e kevlar, che l'attaccante nigeriano del Napoli ha subito indossato per allenarsi con maggior sicurezza a Castelvolturno.