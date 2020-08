Napoli, Osimhen: "Scettico per il razzismo in Italia, qui ho cambiato idea"

"Arrivare al Napoli è un sogno che diventa realtà. Ero scettico sull'Italia per il razzismo, ma Napoli non è così. Ho visitato la città con i miei occhi e il mio punto di vista è cambiato. Con l'affetto dei tifosi supererò tutto". Parole di Osimhen, l'acquisto più costoso nella storia del club azzurro, dal ritiro di Castel di Sangro. "Il presidente e il mister sono stati come dei padri, mi hanno dato consigli preziosi per farmi sentire a mio agio, come a casa. Sono davvero in un grande club, per me rappresenta un grande salto. Ci sono superstar come Insigne, Mertens, Koulibaly, non mi interessano le cifre, ma di dare il meglio per il club".