Napoli, ora il favorito è Conceição: il tecnico del Porto atteso in Italia

IL DOPO GATTUSO

Sull'allenatore lusitano anche la Lazio, ma la prima scelta in caso di mancato rinnovo di Inzaghi sarebbe proprio Gattuso

Sergio Conceição si candida al ruolo di favorito per succedere a Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. Quella dell'attuale tecnico del Porto era emersa nei giorni scorsi come un'opzione concreta, ma ora dopo ora sta diventando anche la più probabile. Secondo i media portoghesi l'ex centrocampista potrebbe arrivare in Italia settimana prossima per incontrare la dirigenza partenopea. Su di lui c'è anche la Lazio, anche se l'interesse dei biancocelesti al momento è più timido: se non dovesse arrivare il rinnovo di Inzaghi, infatti, la prima scelta di Lotito sarebbe proprio Gattuso. Getty Images

Quel che è certo è che quella che si aprirà lunedì sarà una settimana decisiva per il futuro di molte panchine di Serie A. Il weekend lascerà in eredità le ultime sentenze, dopodiché arriverà per tutti il momento di prendere decisioni importanti. Conceição aveva un accordo verbale con la dirigenza del Porto per rinnovare fino al 2023, ma nulla è mai stato messo nero su bianco. L'ex Lazio, Inter e Parma ha il contratto in scadenza il 30 giugno e in patria sembrano sicuri che sia pronto per una nuova avventura. Napoli, a questo punto, sembra la piazza più probabile: la trattativa con Spalletti ha subìto una brusca frenata e l'opzione Inzaghi non convince De Laurentiis, soprattutto per questioni tattiche, visto che il 3-5-2 dell'allenatore piacentino difficilmente si adatterebbe agli uomini a sua disposizione (Insigne e Lozano su tutti).

L'attuale tecnico della Lazio resta in bilico: la trattativa per il prolungamento va avanti da mesi, lui si è sempre detto tranquillo, ma Lotito è sempre più ingolosito dalla possibilità di portare Gattuso a Roma. L'allenatore calabrese ha preso tempo con la Fiorentina, che sembrava in pole position, proprio perché attende gli sviluppi dalla capitale. Inzaghi, a sua volta, aspetta di capire cosa succederà in casa Juventus, che rappresenta la sua grande ambizione e la sua prima scelta in caso di separazione dai biancocelesti.

Domenica sera la classifica dirà chi giocherà la Champions League e chi l'Europa League nella prossima stagione. Dopodiché le grandi manovre, che vanno avanti ormai da tempo, dovranno per forza di cose chiudersi e il quadro delle panchine di Serie A dovrà andare verso una definizione.