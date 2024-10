Napoli, occasione da non perdere: Conte riparte da Kvara e Politano

Kvara potrebbe però finire per trovarsi davanti Emerson Royal, non esattamente il migliore della ciurma in fase di copertura. Il che, tradotto, significa che sui due lati Conte sa di poter fare molto male e che, quindi, Lukaku potrebbe finire per fare da specchietto per le allodole per portare fuori i difensori e lasciare spazio ai due esterni. Ma questo si vedrà, come si vedranno solo domani sera mosse e contromosse. Certamente il Napoli dovrebbe essere quello dei titolarissimi, con l'eccezione di Lobotka, che sarà ancora sostituito in regia da Gilmour, e con Olivera che sarà confermato a sinistra. Conte, vista l'emergenza in casa Milan, sa di avere una grande opportunità per eliminare i rossoneri dalla corsa scudetto e uscire indenne dal primo appuntamento di un mese infernale. Poi sarà tutto da vivere con un sol fiato prima di tirare una riga e farsi due conti in tasca. Tra sogni tricolore e realtà.