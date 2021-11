Napoli, nessuno come Mertens in Serie A: “La grandezza può essere più grande”

Forse il giorno dopo la partita di San Siro nella testa di Dries Mertens c’è più l’errore sottoporta al 97’ del bellissimo gol che ha riaperto la partita, ma l’attaccante belga non dimenticherà mai la rete segnata all’Inter. Con il gran destro che non ha lasciato scampo ad Handanovic, infatti, ‘Ciro’ Mertens è diventato ufficialmente il miglior marcatore di sempre in Serie A del Napoli: 103 reti per il belga, superato l'ex primatista Antonio Vojak, che arrivato in Campania (dalla Juve) nel 1929, giocò 190 partite in campionato con la maglia azzurra e mise a segno 102 reti. “La grandezza può essere più grande”, ha scritto il club campano sul proprio profilo Twitter.