Napoli, Milik sempre più un caso: non convocato per lo Sporting

NAPOLI

Dopo il Pescara anche lo Sporting. Milik ancora non convocato da Gattuso anche per la sfida di questa sera a Lisbona. Un segnale chiaro ed evidente del fatto che ormai non ci sono più margini per recuperare l'attaccante polacco che è fuori dal progetto azzurro e in cerca di una sistemazione. Il tecnico dei partenopei era stato chiaro nel ribadire che Milik avrebbe "dovuto trovarsi una sistemazione" e così pare sarà. Gattuso si è sentito tradito dal bomber con quale aveva particolarmente legato nei mesi di lockdown perché vicini di casa.

Ora la sfida per Giuntoli sarà trovargli una squadra e cercare, allo stesso tempo, di non perderlo a zero e monetizzare in qualche modo. La Juventus, che con Sarri avrebbe già preso Arek, si è defilita aspettando invece che si sblocchi la lunga trattativa con Luis Suarez. In Italia l'unica vera candidata resta la Roma, ma anche per i giallorossi pesa il destino di Dzeko.

Visto dunque l'ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione, la svolta potrebbe essere la Premier League. C'è Il Tottenham di Mourinho che è pronto a lanciare un'offerta e a sganciare quei 20-25 milioni di euro necessari per chiudere la trattativa. Il Napoli ci pensa e le prossime settimane saranno già decisive.

I CONVOCATI PER LO SPORTING

Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Palmiero, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Ciciretti.