Napoli, Manolas fermato in aeroporto: tanti contanti ma nei limiti consentiti

Il difensore partenopeo bloccato dalla Guardia di Finanza mentre era in partenza per la Grecia

Aveva con sé 6.400 euro in contanti il difensore del Napoli Kostas Manolas sottoposto a un controllo dalla Guardia di Finanza poco prima che, nell'aeroporto napoletano di Capodichino, prendesse un volo diretto in Grecia. Al difensore degli azzurri, come prevede la normativa, è stata rilasciata dai finanzieri una constatazione di regolarità. La multa sarebbe scattata qualora il viaggiatore avesse avuto con se una somma di denaro superiore alla "soglia": il limite ai fini della normativa valutaria è pari, infatti, a 9,999 euro. Getty Images

Manolas ha collezionato appena 7 presenze in stagione tra campionato ed Europa League e, tra infortuni e scelte tecniche, non gioca un match di Serie A ormai dallo scorso 23 settembre, mentre in Europa è sceso in campo l'ultima volta nel finale del match col Leicester del 9 dicembre.