Napoli, Insigne: "Sarri ci ha tradito, adesso pensiamo a batterlo"

15/07/2019

Clima rilassato in casa Napoli a Dimaro con Insigne, Mertens e Manolas che hanno risposto alle domande dei tifosi. Non sono mancati gli spunti interessanti con lo scugnizzo che ha ribadito il suo pensiero sul passaggio di Sarri alla Juve: "L'ho già detto in una conferenza in nazionale. Per noi napoletani è un tradimento, adesso dobbiamo pensare a noi e cercare in tutti i modi di batterlo. Un suo pregio e un suo difetto? Non mi va di parlarne perché ora è alla Juve". Il numero 24 ha anche confermato la sua volontà di restare: "Io sono napoletano e spero di giocare sempre qui: non ho mai pensato di andare a giocare all'estero".



Sul palco anche il nuovo arrivato Manolas: "Che accoglienza, ho trovato un clima molto familiare. Vedo una squadra molto organizzata". Poi stuzziccato sull'addio alla Roma: "Non vi dico perché ho scelto di lasciare i giallorossi, è una cosa personale. Ancelotti? Questi sono i primi giorni che l'ho incontrato, è stato gentile e mi ha accolto benissimo, farò di tutto per la squadra e raggiungere gli obiettivi che sono alti".



Mertens, invece, ha chiamato James Rodriguez: "Dobbiamo puntare sempre ad un livello più alto, James sarebbe il benvenuto". Poi risate sul soprannome Ciro: "Questo è il mio settimo anno, mi sono sentito subito a casa, sono contento di avere questo nome". Infine una promessa: "Faremo di tutto per vincere lo scudetto, sono pronto a dare il mio corpo".