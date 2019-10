Napoli, incontro tra Insigne, Raiola e Ancelotti a Castel Volturno

Mino Raiola a Castel Volturno. Con lui Lorenzo Insigne, arrivato nel centro sportivo del Napoli in compagnia della famiglia. Il tutto per un incontro (programmato) con il tecnico azzurro Carlo Ancelotti e il ds azzurro Cristiano Giuntoli. Al centro del colloquio, oltre al rinnovo del contratto dell'attaccante partenopeo in scadenza nel 2022, la situazione venutasi a creare (per quanto poi subito appianata) dopo la tribuna cui Insigne è stato confinato nella trasferta di Champions League contro il Genk.

Il procuratore del capitano azzurro ha insomma voluto fare il punto della situazione, in un clima (da quanto è filtrato) molto disteso e tranquillo. All'incontro non ha partecipato il presidente De Laurentiis che sarà in città solamente domani per discutere la nuova convenzione per lo Stadio San Paolo con il Comune.