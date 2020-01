Napoli in crisi, tra lo sfogo di Gattuso e il ritiro lampo: ora la scossa contro la Lazio

CRISI AZZURRA

Un lungo faccia a faccia nella notte a Castelvolturno dopo il tracollo contro la Fiorentina e la decisione, presa dai giocatori, di andare in ritiro fino alla gara di martedì sera in Coppa Italia contro la Lazio. Ma quello del Napoli è stato un ritiro lampo: Rino Gattuso ha guardato tutti i suoi giocatori negli occhi, ha chiesto più cattiveria. C'è da voltare pagina e il tecnico azzurro vuole una risposta già a partire dalla gara contro i biancocelesti. Ma quale dimissioni: il pensiero non lo sfiora minimamente. "Ma un po’ di amor proprio ce l’avete oppure no?", il suo sfogo dentro il San Paolo sabato sera. E ancora, come riferisce 'Repubblica Napoli': "Se avete qualche problema con me ditelo...".

Gattuso a muso duro e un presidente De Laurentiis arrabbiatissimo per i risultati e per l'ultima sconfitta ma che ha ribadito la fiducia al suo allenatore per cercare di uscire da questo momento che più nero non si può, con un'andatura da retrocessione nelle ultime 14 partite e -23 rispetto alla scorsa stagione. E con l'ultima vittoria al San Paolo che risale a più di tre mesi fa (contro il Verona). La tensione è alta e, come riferisce il 'Corriere dello Sport', ci sarebbe stato un botta e risposta tra Allan e Mertens durante il mini ritiro. in cui il brasiliano e il belga "si sarebbero detti quello che dovevano dirsi". Aria pesante che solo un'inversione di rotta riuscirebbe ad alleggerire. Cambio di marcia preteso già a partire dalla Lazio. Gattuso ci spera, i tifosi con lui. E martedì sera gli ultras dovrebbero tornare a occupare le due curve.