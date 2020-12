Napoli, Haaland incorona Koulibaly: "Tra i 3 migliori centrali del mondo"

NAPOLI

"Credo che i tre migliori centrali del mondo siano Sergio Ramos, Van Dijk e Koulibaly. Tutti e tre sono molto fisici, ma, allo stesso tempo molto intelligenti in campo”. Non ha tanti dubbi Erling Haaland che, parlando ai media norvegesi, ha esaltato due mostri sacri come Ramos e Van Dijk e insieme pure il difensore del Napoli che ha tanti estimatori in giro per l'Europa. Non solo addetti ai lavori. Anche gli avversari sono coscienti del fatto che per superare un vero e proprio muro come quello di Kalidou c'è bisogno di tanta, tantissima fatica. italyphotopress

Koulibaly è stato più e più volte vicino a lasciare il club di Aurelio De Laurentiis, ma le offerte arrivate a Napoli non hanno mai soddisfatto il vulcanico presidente partenopeo. Per il difensore si erano fatti sotto il Manchester City e anche il Psg. La valutazione resta sui 70 milioni di euro, elevata per un difensore. Ma le qualità non sono certo in discussione. Per ora, diciamo nella finestra di mercato di gennaio, Koulibaly non è destinato a partire. Se ne riparlerà, a questo punto, nella prossima estate.