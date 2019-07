Napoli, Ghoulam "chiama" il tifoso: "Vieni in albergo, ti do la maglia"

08/07/2019

"Sono a 100 metri da Ghoulam e non riesco a farmi dare la maglia. Ed è pure il mio compleanno". Quello di Massimo, 50enne tifoso del Napoli "disperato" arrivato a Dimaro per il ritiro della sua squadra del cuore, non era un appello, ma un piccolo sfogo fatto su Twitter. Solo che taggando il giocatore, lo ha "invitato" a rispondere e l'algerino l'ha fatto. "Vieni vicino all'albergo che ti do la maglia". Con tanto di orario e luogo dell'appuntamento. Quando vi raccontano di giocatori infastiditi dall'assalto di tifosi, voi rispondete che un certo Faouzi Ghoulam è diverso. Faouzi ha un cuore d'oro. E ha regalato a Massimo un compleanno speciale.