Napoli, Gattuso: "Dobbiamo ancora guarire, la strada è lunga"

Prima vittoria con il Napoli per Gattuso, che in casa del Sassuolo vince 2-1 con una rete al 94'. "Noi dobbiamo guarire, siamo malati e la strada è lunga - commenta il tecnico azzurro dopo la partita -. Bisogna migliorare, ma questa è una squadra forte. In dieci giorni non si possono fare i miracoli, bisogna dare continuità al lavoro iniziato 10 giorni fa. Questa squadra non ha problemi di qualità. Bisogna avere equilibrio e giocare in un certo modo".

Gattuso spiega di voler lavorare principalmente "sull'equilibrio, perché per tantissimo tempo questa squadra non l'ha avuto. Io voglio entrare nell'anima dei miei giocatori, questo lavoro so farlo solo così. A qualcuno può dare fastidio, ma io solo così so farlo. Magari può dare fastidio a qualche giocatore stare 24 ore sul pezzo, ma io così lavoro".

Il Napoli a febbraio affronterà il Barcellona agli ottavi di Champions: "In questo momento, se ci pensiamo adesso, mi vengono tutti i capelli bianchi. Pensiamo a Lazio e Inter e a tutte quelle che dobbiamo affrontare. Ce la giocheremo, sappiamo che ci sarà da fare fatica ma prepariamoci per quello che deve arrivare".