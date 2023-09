Napoli, Garcia: "La squadra ha rimesso l'orologio all'orario giusto"

"HO LE SPALLE LARGHE"

Il tecnico dei partenopei dopo il successo per 4-1 sull'Udinese: "Felice per la vittoria, ho le spalle larghe per gestire tante cose"

"La squadra ha rimesso l'orologio all'ora giusta". Lo ha detto Rudi Garcia al termine del match vinto dal suo Napoli al Maradona per 4-1 contro l'Udinese commentando la prestazione dei suoi giocator. Non poteva ovviamente mancare una considerazione in particolare su Osimhen, dopo le polemiche degli ultimi giorni: "Mi sono complimentato con lui, con Victor ho un ottimo rapporto e sono contento perché oggi ha fatto gol. E' stato abbastanza sereno, concentrato sulla partita e ha fatto anche un assist perché era designato lui per il rigore. E' stato bravo a far tirare il rigore a Zielinski".

"Dopo Bologna eravamo tutti frustrati per non aver vinto, Osi lo era di più per il rigore ma è tutto rientrato. Poi ci sono stati degli episodi maldestri, ma nessuno sui social voleva fare del male. Sono solo reazioni istintive, ma posso assicurare che lui ama la maglia del Napoli e farà di tutto sul campo - ha precisato -. Non so ora se Osimhen rimetterà sui suoi social le maglie azzurre, ma la maglia la ama e dà tutto per il Napoli". "Non vi preoccupate per me, ho esperienza e spalle larghe per gestire tante cose", ha aggiunto.

In merito alla partita, per Garcia il suo Napoli "ha giocato bene, gestendo la gara e costruendo tante occasioni. Poi abbiamo spinto anche per superare la sfortuna, come per i due pali di Kvara. Mentalmente la squadra è stata forte. Non ci voleva solo il gol preso", ha detto ancora.

Infine su Kvara. "Dopo il gol sarà molto più leggero e non ci penserà più, ma gli avevo già detto di non pensarci e avere solo il piacere di giocare. Quando è allegro e felice sul campo tutto arriva tranquillamente", ha concluso Garcia.