Napoli, Garcia: "Male per un'ora, non è facile essere al 100% prima della Champions..."

Il tecnico dopo il pareggio di Genova: "Due punti persi, ma è solo colpa nostra"

© Getty Images Rudi Garcia ha spiegato così il deludente risultato venuto fuori dalla sfida di Marassi tra il Genoa e il suo Napoli: "Non abbiamo giocato bene, soprattutto nel primo tempo - le parole del tecnico a Sky -. Abbiamo creato poco e preso due gol su due corner, che significa mancanza di concentrazione e determinazione. Per quasi un'ora non abbiamo giocato bene, ma almeno dalla panchina è arrivata la luce, abbiamo reagito da grande squadra e pareggiato. Però sta di fatto che sono due punti persi. Prima della Champions non è facile essere concentrati al 100% sul campionato, vedi i risultati di Bayern e Psg, ma è solo colpa nostra. Episodi arbitrali? Non sono stati a nostro favore, c'era un fallo sul primo gol e un mani in area su un cross di Olivera. Il risultato comunque non è dipeso da questi episodi, ma solo da noi".

A proposito di Champions League, Garcia ha spiegato quello che si aspetta dalla competizione che scaterà in settimana: "Non può essere un obiettivo, ma è certamente un'ambizione che abbiamo. Oggi però eravamo ancora in campionato, venivamo da una sconfitta in casa e mi aspettavo qualcosa in più, ci servirà da lezione per capire che dobbiamo essere al 100% fin dal fischio d'inizio. Va bene la reazione, ma spero che non servano sempre 3 gol per vincere...".

Poi si è parlato del mancato impiego di Natan: "Era previsto che esordisse al fianco di Rrahmani, ma non ho potuto rischiare Amir. Mi è piaciuto come ha giocato Ostigard e sono soddisfatto della cerniera centrale. Natan avrà il suo spazio, però deve esordire con uno più abituato a giocare come Amir, che stasera non potevo rischiare".

Infine un elogio per Raspadori: "È qua vicino quindi non posso dire troppe cose buone su di lui... Ha giocato in tutte e quattro le partite di inizio stagione, stasera ha segnato e sono contento perché se lo merita. Con Osimhen può giocare trequartista alle sue spalle, ma anche esterno a destra o sinistra, è un giocatore polivalente che fa sempre comodo avere".