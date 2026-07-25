Di Lorenzo: "Aspettiamo Lukaku a braccia aperte. Su De Bruyne la penso come Manna. Pirlo ct? Abbiate fiducia"

Di Lorenzo ha commentato anche l'arrivo di Allegri: "Ci siamo messi subito a disposizione del mister, siamo qui per questo. I calciatori fanno i calciatori, gli allenatori allenano: mai mi permetterei di andare da Allegri a dire come deve giocare il Napoli o a proporgli qualcosa. Mi piace lavorare con lui perché è serio nei momenti di allenamento, mentre fuori dal campo è una persona che ama scherzare e vivere la quotidianità insieme alla squadra. Il mister sembra contento perché ha trovato disponibilità da parte di tutto il gruppo. Io centrale in una difesa a 3? Non ne abbiamo ancora parlato".