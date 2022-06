Napoli, De Laurentiis indagato per falso in bilancio nell'affare Osimhen

Aurelio de Laurentiis e altri quattro esponenti del consiglio di amministrazione del Napoli sono indagati per falso in bilancio nell'ambito del trasferimento di Victor Osimhen. La Guardia di Finanza, su ordine della Procura di Napoli, ha effettuato una serie di perquisizioni tra Castel Volturno, Roma e in Francia per verifiche sul contratto che era già finito nel mirino della Procura Federale nel caso plusvalenze, che poi aveva escluso illeciti da parte del club azzurro.

© Getty Images