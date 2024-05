Napoli ancora ko e contestato dai tifosi, respinti dalla curva: "Giocate senza la maglia"

la rabbia

Rabbia dei tifosi partenopei che non permettono agli azzurri di avvicinarsi alla Curva A al triplice fischio con cori e lancio di fumogeni e bottiglie

© Getty Images Il Napoli sbaglia e perde ancora, con un netto 2-0 in casa contro il Bologna che fa male al morale e alla classifica. E fa infuriare anche i tifosi azzurri, che al triplice fischio sono in aperta protesta col club e i giocatori, respinti dalla curva. Di Lorenzo e compagni, infatti, sono stati rifiutati dagli ultras, con la Curva A del Maradona che ha lanciato fumogeni e bottiglie per evitare ai giocatori di avvicinarsi al settore. E il messaggio è passato chiaro anche attraverso i cori: "Giocate senza la maglia".

Il club, amareggiato per il risultato contro il Bologna e ancora una volta chiamato a fare i conti con un ko interno, ha deciso di restare in silenzio stampa non rilasciando interviste nel post partita.

E Nicola Lombardo, responsabile della comunicazione del club azzurro, a Dazn ha sottolineato: "Vogliamo scusarci per il silenzio. Lo ha deciso l'allenatore, il gruppo squadra. Il presidente ha accettato. Non è che non vogliamo metterci la faccia, anche perché Calzona parla ogni settimana. Dispiace per i tifosi che sono i clienti del club, l'anima e il cuore. Tristezza e dolore per la situazione, perché i tifosi ci sono sempre vicini".