Napoli, Conte: "Certe vittorie dobbiamo prendercele, non riceviamo regali. Non abbiamo paura di nessuno"

Se l'Atalanta ha chiamato, il Napoli ha subito risposto in quel di Udine. Vittoria in rimonta dopo un secondo tempo disputato a grandi livelli: gli azzurri restano in piena corsa per lo scudetto. "Il risultato non deve confonderci, abbiamo condotto sempre noi la partita sin dall'inizio con autorità - l'analisi di Conte nel post-partita -. Adesso continuiamo su questa strada, dobbiamo giocare un calcio dominante, fare pressione senza lasciare la palla agli avversari".