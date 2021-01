Napoli: conferme e morale alto per la Juve, ma allarme Petagna

NAPOLI

Sei squilli alla Juve. Il Napoli arriva alla sfida di mercoledì in Supercoppa con il morale alto, frutto di una prestazione maiuscola offerta contro la Fiorentina. Sei gol ma non solo. Un Napoli convincente, compatto in difesa e a centrocampo e scoppiettante in attacco, con capitan Insigne ispiratissimo e a quota 99 centri in maglia azzurra (ha preso parte a 10 gol nelle ultime nove partite di campionato con sette reti e tre assist), Lozano straripante (che ha segnato il doppio delle reti rispetto allo scorso campionato, con nove gare in meno all'attivo), e un Petagna generoso combattente, che ha regalato i passaggi per le prime due reti. Gattuso dunque ha ritrovato la squadra che vuole e ha avuto ulteriori conferme da Zielinski e Demme.

La nota stonata della larga vittoria contro i viola arriva dalle condizioni di Petagna, costretto a lasciare il campo al 28' della ripresa zoppicando. La prima diagnosi parla di "trauma contusivo al polpaccio sinistro". Gli accertamenti delle prossime ore daranno risposte più chiare sul suo recupero o meno in vista della sfida ai bianconeri di Pirlo. Al posto di Petagna è entrato in campo Mertens, tornato dopo un mese di stop a causa della distorsione alla caviglia rimediata durante il match di San Siro contro l'Inter e quindi inevitabilmente indietro nella condizione. Contro la Juve sicuri assenti saranno Fabian Ruiz e Osimhen, positivi al Covid-19. Per quanto riguarda l'attaccante nigeriano, come riferisce il 'Corriere del Mezzogiorno', appena sarà negativo verrà sottoposto a test neurologici e ad esami sulla stabilità della spalla infortunata con la sua Nazionale.