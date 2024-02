Napoli, Calzona: "Dobbiamo fare più punti possibili e cullare la speranza"

QUI NAPOLI

Il tecnico dopo la prima vittoria in panchina: "Quello che ha fatto Spalletti è ineguagliabile". Anche De Laurentiis esulta sui social

Napoli, prima gioia per Calzona: 6 schiaffi al Sassuolo









































© ansa 1 di 22 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Al terzo tentativo, dopo Barcellona e Cagliari, Francesco Calzona può finalmente festeggiare la prima vittoria sulla panchina del Napoli. "È chiaro che i ragazzi vengono da una stagione difficile e non è facile scrollarsi di dosso le scorie negative - ha commentato - Ci vuole un pochino di tempo. Ho visto salire l'intensità e un'alta qualità negli allenamenti. Il merito è dei ragazzi che vogliono migliorare la situazione attuale". La rincorsa un posto in Champions: "Noi dobbiamo pensare partita dopo partita. Abbiamo un calendario importante, ma lo siamo anche noi come squadra. Dobbiamo fare più punti possibili e cullare la speranza, i ragazzi ne sono consapevoli. Poi si vedrà a fine campionato dove siamo arrivati".

Osimhen e Kvara sono tornati in versione scudetto. "Victor sta tornando sui suoi livelli. Non aveva una grande condizione perché, come ho già detto la scorsa settimana, la Coppa d'Africa è dura per i calciatori. È stato via un mese e sta ritrovando la condizione. Anche Kvara ha attraverso un momento difficile, ma oggi ha dimostrato il giocatore che è. Erano ragazzi in difficoltà per vari motivi, ma si sono messi a lavorare a testa bassa senza fare polemiche. Sono due grandissimi calciatori e non sono un pazzo che mi privo di giocatori di questa caratura. Discorso diverso poi sostituirli se vedo che perdiamo di intensità".

Calzona si scansa da ogni paragone con il Napoli di Spalletti. "Quello che ha fatto mister Spalletti con questa squadra è ineguagliabile. Io cerco di proporre un calcio semplice, in una settimana i ragazzi hanno fatto passi da gigante. Stiamo trovando l'ordine e dobbiamo continuare su questa strada. Dobbiamo continuare a migliorarci. Anche oggi c'erano tantissimi tifosi e loro sono davvero un'arma in più".

ADL ESULTA SUI SOCIAL