Napoli, c'è lesione per Juan Jesus: emergenza in difesa per Conte

Proprio lo spagnolo, che ha atteso il suo momento in panchina per tutta la stagione, ha parlato a Radio CRC: "Sono cresciuto tanto in questi mesi - ha commentato -, quando sono arrivato al Napoli era tutto nuovo per me. La Serie A sul piano tattico è completamente diversa rispetto al campionato spagnolo e oggi mi sento più preparato rispetto al mio arrivo. Mi alleno duramente ogni giorno per migliorare".