Napoli, Anguissa al lavoro per esserci con l'Atalanta: "Sto facendo di tutto"

CORSA CONTRO IL TEMPO

Il centrocampista sta recuperando da un problema fisico. Gasperini spera di riavere Boga e Toloi per la Dea

Dopo la sosta per le nazionali, la Serie A ripartirà con due big match importanti nelle zone altissime di classifica. A Bergamo, il Napoli sarà ospite dell'Atalanta per continuare il sogno scudetto. Spalletti spera di avere a disposizione anche Anguissa in mezzo al campo dopo il problema che lo ha costretto a non rispondere alla convocazione del Camerun. Il centrocampista ha postato su Instagram una immagine dei lavori di recupero a Castel Volturno: "Si fa di tutto per recuperare il prima possibile".

La squadra azzurra si è allenata nel centro sportivo con gli elementi rimasti. Assente per infortunio Di Lorenzo, anche Petagna e Ounas hanno fatto terapie e palestra, mentre Meret ha lavorato in piscina per il problema alla schiena. A Bergamo saranno assenti per squalifica anche Osimhen e Rrahmani.

Anche l'Atalanta ha grosse aspettative dalla sfida contro il Napoli per rientrare in piena corsa per il quarto posto. A Zingonia sono rimasti in pochi, ma prima di iniziare la settimana con due giorni di riposo, il gruppo si è allenato agli ordini di Gasperini. Lavoro differenziato per Boga e Toloi il cui recupero è ancora in dubbio.