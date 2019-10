Napoli, andamento lento: dopo il Liverpool il black out

IL NAPOLI SI È SPENTO

L’impresa contro il Liverpool, poi il buio. Si è spento il Napoli. La grande notte di Champions contro i campioni in carica è stato cortocircuito che invece di infuocare il mondo azzurro ha provocato un grave black out. Il 4-1 sul campo del Lecce è stata semplice fiamma di ritorno. Dopo la trasferta al Via del Mare la squadra di Ancelotti non è mai più riuscita ad essere all’altezza di chi ha dichiarate ambizioni di grandezza. Il ko interno contro il Cagliari ha ufficialmente aperto la crisi. Il successo con pieno di sofferenza contro il Brescia e lo 0-0 in Europa League contro il piccolo Genk non hanno strappato via gli azzurri dal momento no. Serie A, Torino-Napoli 0-0, gli highlights

Lo 0-0 esterno contro il Toro ha risolto ancora meno. Preoccupa il risultato, che rallenta ulteriormente la corsa di una squadra che ha conquistato solo 4 punti nelle ultime tre partite di Serie A e si ritrova già a sei punti dalla vetta. Preoccupa ancor di più la prestazione. Gli azzurri ci hanno provato nel primo tempo, senza comunque riuscire mai a sorprendere i granata, e sono ulteriormente calati nella ripresa, rischiando anche di subire il colpo del ko.

A Torino si è vista un’altra versione del Napoli insicuro, 'molle', 'passivo', 'senza ritmo': "C'è stata un po' di timidezza nella ricerca della finalizzazione, abbiamo concretizzato poco, abbiamo creato poco, ma usare quegli aggettivi mi sembra un abbaglio" ha detto Ancelotti in conferenza stampa. Quella del tecnico azzurro è la difesa d’ufficio di un allenatore che sa bene che non è il momento di picconare la sua squadra, almeno pubblicamente. Ma il tecnico azzurro, dall’alto della sua esperienza, sa che serve trovare in fretta una cura alla crisi.

CI sta provando, Ancelotti: a Torino ha cambiato ancora, uomini e moduli, ma non è bastato per rendere il Napoli abbastanza pericoloso per far male. Mertens è troppo solo e troppo leggero per reggere il peso dell’attacco se non supportato a dovere dal gioco di squadra, Insigne prosegue nel suo difficilissimo momento personale, Lozano non riesce ad incidere. Milik appare involuto ed è rimasto a guardare. Solo il subentrato Llorente, nel finale, ha provato con i chili e i centimetri a mettere in difficoltà la difesa granata.

Troppo poco. Liverpool e poi il black out. Il Napoli si è spento.

