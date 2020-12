Napoli, ancora riabilitazione per Osimhen: l'obiettivo è averlo al top in Supercoppa

NAPOLI

In casa Napoli continua a tenere banco l'infortunio di Victor Osimhen, rientrato dagli impegni con la nazionale nigeriana con una brutta lussazione alla spalla. In un primo momento il problema sembrava potersi risolvere rapidamente, la situazione poi però è cambiata e i tempi di recupero si sono allungati. Stando al Corriere del Mezzogiorno, infatti, la riabilitazione dell'attaccante starebbe procedendo bene, ma il suo rientro in campo non è previsto prima del 2021. Calendario alla mano, l'obiettivo è quello di averlo al top per la per la finale di Supercoppa con la Juve. Getty Images

Stando alle notizie che arrivano dall'infermeria azzurra, per Osimhen ci sarebbero state delle complicazioni dopo la lussazione anteriore alla spalla destra, con danni a tre nervi del braccio. Situazione che ha costretto lo staff ad agire con molta cautela, dilatando i tempi di recupero del giocatore per evitare altri problemi o ricadute. Al momento il piano riabilitativo prosegue senza intoppi, ma per riavere a disposizione il nigeriano servirà un po' di tempo. Tempo che dovrebbe far slittare sicuramente il rientro dell'attaccante all'anno prossimo. Il bomber azzurro dovrebbe infatti tornare gradualmente in gruppo a gennaio, prima per una porzione d'allenamento e poi per una seduta intera. Tutto per arrivare al top della condizione fisica e mentale per il big match di Supercoppa contro la Juve in programma il 20 gennaio.