Napoli, Ancelotti: "Se difendiamo così, con l'Arsenal sarà dura"

07/04/2019

"Non credo che la gara col Genoa sia stata condizionata dal prossimo impegno di Europa League, non ne abbiamo parlato in settimana -. ha proseguito Ancelotti -. La verità è che abbiamo difeso male anche in superiorità numerica. Abbiamo lasciato troppo spazio agli attaccante avversari". "Per fortuna mancano 4 giorni all'Europa League e le cose si possono aggiustare - ha continuato -. Dobbiamo tornare a fare le cose per bene. E la base è sempre la difesa".



Di sicuro comunque l'atteggiamento mentale ha influito sulla gara col Grifone: "E' difficile dire quanto si è abbassata la concentrazione e mi viene più facile aggiustare le cose sotto l'aspetto tecnico. Fisicamente stiamo bene e i dati sono positivi". "Abbiamo sempre avuto difficoltà con le difese chiuse - ha continuato il tecnico del Napoli -. Prima riuscivamo a recuperare palla velocemente e ora siamo costretti a fare avanti e indietro e non è nelle nostre corde". "Dobbiamo difendere meglio e attaccare meglio - ha aggiunto -. Contro l'Arsenal serve una bella prova difensiva".



Poi sulla distanza con la Juve: "Volevamo stare più attaccati, ma abbiamo perso dei punti per strada nell'ultimo periodo. Rimane il fatto chela Juve ha fatto qualcosa di straordinario. Il nostro obiettivo erano gli 80/90 punti, ma se ora non ci svegliamo, non arriviamo a 80...".



Infine capitolo Insigne, recentemente al centro cdi continue voci di mercato. "Lorenzo è molto importante - ha spiegato Ancelotti -. Ha fatto trenta minuti bene ed è disponibile per l'Arsenal. Tutti si sbizzarriscono col mercato, ma il nostro obiettivo è quello di rinforzare la squadra, senza cedere giocatori importanti".