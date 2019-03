Napoli, Ancelotti: "Mi aspettavo questa prestazione. Verdi è un valore aggiunto"

31/03/2019

Quattro gol in casa della Roma per blindare ulteriormente il secondo posto, Ancelotti si gode la prestazione del suo Napoli, ottima come annunciata alla vigilia del match: "Me l'aspettavo, la squadra mi ha dimostrato di stare bene in allenamento. Nella prima parte di gara siamo stati leziosi, mentre nella ripresa abbiamo fatto bene. Il pareggio a fine primo tempo è stato un segnale negativo, ci siamo adattati al ritmo della Roma. Meritavamo un vantaggio più ampio prima dell'intervallo, ma è in questo che dobbiamo crescere mentalmente".



Tra i protagonisti anche Simone Verdi con un gol e un assist: "Mi è piaciuto molto, lui e Younes sono giocatori ritrovati che alzano il tasso tecnico della squadra. Verdi è molto bravo e ha dimostrato le sue qualità, aveva perso un po' di autostima ma ora è un giocatore ritrovato e ne raccogliamo i frutti".



Con il secondo posto al sicuro, lo sguardo può passare all'Europa League dove l'Arsenal aspetta: "Non siamo favoriti anche se è un onore essere considerati tali. Sono convinto che arriveremo bene alla doppia sfida, ma serve questa intensità. Contro l'Arsenal non sarà facile".