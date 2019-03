Napoli, Ancelotti: "Insigne non salterà l'Arsenal"

30/03/2019

La Roma per blindare ulteriormente il secondo posto in campionato e ritrovare i meccanismi e la forma giusta per arrivare in fondo in Europa League. Il periodo di fuoco del Napoli parte dall'Olimpico con vista alla doppia sfida contro l'Arsenal: "Pensiamo ai punti da prendere a Roma che servono sempre, anche per l'autostima. Una gara fatta bene la aumenta, una fatta male la abbassa. E' importante arrivare nella maniera giusta al confronto con i Gunners". Con Insigne: "Il percorso di recupero è breve, serviranno 2-3 giorni di riposo perché era solo una contrattura fortunatamente".



Qualche problema di formazione Ancelotti ce l'ha: "Qualche giocatore è acciaccato, Zielinski è squalificato, ma non credo di essere in emergenza. Le nazionali non ci hanno dato problemi e tutti hanno recuperato bene, compreso Fabian dopo l'influenza. La squadra sta bene, si allena bene e farà una grande partita. Mi aspetto una grande prestazione perché i segnali dagli allenamenti dicono questo".



Dall'altra parte ci sarà una Roma costretta a vincere per non perdere il treno Champions definitivamente: "Mi aspetto una gara attenta e gagliarda da parte loro, avranno grandi motivazioni. E' sempre un piacere per me tornare all'Olimpico giallorosso".



Infine una chiusura sul mercato: "Voi scrivete e finisce lì la questione - ha commentato Ancelotti -. Non ha senso perdere energie col mercato in questo momento della stagione, i giocatori lo sanno bene. Al 99% sono tutte voci non vere, come quelle in cui si dice che ho chiamato miei ex giocatori per farli venire qui. Allan e Koulibaly resteranno al Napoli, andranno via solo quando mi vedrete incatenato a Castel Volturno. Non c'è l'esigenza di vendere".