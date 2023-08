Il Napoli regola 2-0 l'Apollon, Osimhen torna al gol

L'AMICHEVOLE

I campioni d'Italia vincono nella ripresa grazie al nigeriano e a Simeone

© twitter Il Napoli è pronto a debuttare in Serie A. I campioni d'Italia vincono l'ultima amichevole disputata nel ritiro di Castel di Sangro prima della trasferta di Frosinone del prossimo 19 agosto e battono 2-0 l'Apollon Limassol. Arrivano entrambe nella ripresa le reti della formazione di Garcia: al 60', Osimhen sblocca il match da pochi passi su assist di Olivera, mentre al 71' Juan Jesus serve il Cholito Simeone che raddoppia in diagonale.

I preparativi sono finiti, il Napoli è pronto a difendere lo Scudetto conquistato lo scorso anno. Nell'ultima amichevole a Castel di Sangro prima del debutto di Frosinone del prossimo 19 agosto, la formazione di Garcia batte 2-0 l'Apollon Limassol. Il tecnico dei campioni d'Italia in carica parte con Raspadori, Kvaratskhelia e Osimhen nel primo tempo, e sono proprio il georgiano e l'ex Sassuolo ad avere le prime occasioni, ma non centrano neanche lo specchio della porta e si va all'intervallo sullo 0-0.

Nella ripresa, Garcia lancia subito Zanoli e Politano al posto di Di Lorenzo ed Elmas, ma il primo a provarci nella ripresa è Osimhen, che conclude centralmente. Il miglior attaccante della scorsa Serie A trova però il gol al 60' da pochi passi su assist di Olivera, precedentemente servito da Kvaratskhelia. Cinque minuti dopo, debutta uno dei nuovi acquisti: Cajuste, che prende il posto di Zielinski. Passano sei minuti e uno dei neoentrati, il Cholito Simeone, fa 2-0 battendo Antosch dopo il gran lancio di Juan Jesus. Al 78' tocca invece a Natan, il difensore arrivato dal Red Bull Bragantino che prende il posto dell'ex Inter al centro del reparto arretrato. L'ultima occasione è per Lozano dopo una ribattuta su conclusione di Zerbin, ma il tris non arriva. Poco male: il Napoli è pronto a ripartire dalla vittoria, come fatto lo scorso anno.