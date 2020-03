Il Napoli lancia il flashmob: "Affacciati al balcone e canta 'Un giorno all'improvviso'"

"Oggi, alle 19:45, facciamo cantare Napoli! Affacciati al balcone/finestra e canta “Un giorno all’improvviso...”! Manda un messaggio ai tuoi amici, vicini e dirimpettai e pubblica i video taggando @sscnapoli ed usando l’hashtag #HaDaPassaANuttata!". In questi giorni drammatici per l'emergenza coronavirus, che costringe la gente a rimanere chiusa in casa il più possibile, il Napoli lancia un flashmob per far sentire più vicini i propri tifosi esortandoli a cantare il celebre coro che accompagna ormai da anni le gare della squadra.