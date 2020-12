"Diego e noi": tutti gli aneddoti su Maradona

Un altro Maradona. Un altro ancora. Ne abbiamo viste e riscoperte mille versioni da quando se n’è andato. Continueremo a scoprirne all’infinito. Ma questo Maradona che si raccontano i colleghi del Mattino di Napoli è quello che loro stessi, o magari qualche collega di qualche anno più anziano, hanno raccontato quotidianamente dal 1984 al 1991, dalla lunga trattativa per portarlo in Italia fino alla dolorosa conclusione della storia con la squalifica per doping. “Diego e noi” è il titolo di questo instant-book che sarà in edicola da venerdì 11 dicembre. Un regalo nel vero senso della parola, perché verrà distribuito gratuitamente insieme al quotidiano. Dentro ci sono foto e articoli tratti dall’archivio del Mattino, per strappare una lacrimuccia a chi non c’era e due a chi c’era, ha vissuto quei giorni, ha gioito e sofferto per questo grande campione.