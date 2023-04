Napoli, De Laurentiis: "L'eventuale festa scudetto inizierà e terminerà allo stadio"

NAPOLI, DE LAURENTIIS SULLA FESTA SCUDETTO

"Sono soddisfatto della modalità di prevenire piuttosto che curare - le parole del presidente azzurro -. In passato non erano mai state fatte queste riunioni per organizzare e non lasciare al caso accadimenti che possono scaturire quando si festeggia. Ci sono state altre occasioni in passato per festeggiare, come la Coppa Italia e la Supercoppa. Questa è una città che ama molto festeggiare, ma bisogna farlo in totale sicurezza. Ci fa molto piacere vedere come la città sia diventata estremamente matura e cosciente del successo che sta riscuotendo in tutto il mondo, al di la' del calcio. Il mio plauso a chi sovrintende all'organizzazione e alla gestione della festa".