Conte: "Amaro in bocca per il pareggio, ma stiamo facendo il massimo e saremo duri a morire"

"La situazione è questa: il primo cambio l'abbiamo fatto con Buongiorno che rientrava dopo due mesi e mezzo, abbiamo messo dentro Politano dando il messaggio di voler vincere. Poi ho dovuto far esordire Rafa Marin in una partita calda, spostando Politano a sinistra ma non potevamo fare altrimenti. Mi dispiace perché in due trasferte all'Olimpico abbiamo lasciato 4 punti al 90'. Non dimentichiamo poi che la Lazio ci aveva già battuto, dispiace ma saremo duri a morire. Resta l'amaro in bocca". Antonio Conte esce ancora dall'Olimpico con tanti rimpianti, dopo che il suo Napoli ha visto sfumare i tre punti come contro la Roma.