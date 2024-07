Baggio e il rigore di Pasadena 30 anni dopo: "La vita non è facile"

© Getty Images

A 30 anni di distanza, Roberto Baggio ricorda l'errore dal dischetto nella finale Italia-Brasile a Usa 1994. Quel giorno, a Pasadena, gli errori del Divin Codino, di Franco Baresi e di Massano costarono agli Azzurri di Sacchi il Mondiale. Con un post su Instagram, l'ex fuoriclasse utilizza una frase del maestro buddista Daisaku Ikeda, scomparso lo scorso novembre all'età di 95 anni. "La vita non è sempre facile. Se lo fosse non cresceremmo né progrediremmo come esseri umani - ha scritto l'ex numero 10 -. Se riusciamo in qualcosa siamo spesso invidiati; se manchiamo uno scopo siamo ridicolizzati e attaccati. Purtroppo le persone sono così. Dolore e sofferenze inattese possono ritrovarsi sul cammino di ognuno. Ma è proprio nel momento in cui incontrate queste prove che non vi dovete far sconfiggere. Non mollate mai. Non retrocedete mai.”