Amichevoli: è subito grande Napoli, Anaune travolto 10-0

AMICHEVOLI

Partenopei trascinati da Kvaratskhelia (doppietta) nel primo test della preparazione estiva, in rete anche Rrahmani, Anguissa, Osimhen, Politano, Zerbin e Ambrosino

Dopo aver salutato Koulibaly e continuando intanto a sognare Dybala, il Napoli si gode subito il nuovo acquisto Kvaratskhelia. Il georgiano è grande protagonista nella prima amichevole estiva della squadra di Spalletti a Dimaro contro l’Anaune, club di Eccellenza. Facile vittoria 10-0 con doppietta proprio di Kvaratskhelia (entrambe le reti nel primo tempo) che manda in delirio il numeroso pubblico presente sulle tribune e conquista già il cuore dei tifosi azzurri con assist e giocate. Altre reti di Rrahmani al 6’ e Anguissa al 34’, poi nella ripresa si vede anche Osimhen ma è Zerbin a calare la manita in avvio. Il nigeriano timbra comunque il cartellino al 67’, Politano segue due minuti dopo per il 7-0. Al 73’ arriva poi l’autogol di Fellin, difensore dell’Anaune, nel finale ancora gloria per Politano e nel recuper Ambrosino manda il tabellino in doppia cifra. Per il Napoli anche legni sempre con Kvaratskhelia, Politano e Osimhen, indietro di condizione invece Petagna. Prossima amichevole per gli uomini di Spalletti questa domenica alle 18 contro il Perugia.