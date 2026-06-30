Napoli, senti Cobolli Gigli: "Mandare via Conte è stato un bene, Allegri è un allenatore completo"

30 Giu 2026 - 17:50
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"È stato un bene lasciar andare via Conte perché sarebbe stato difficile mantenere un rapporto tranquillo con lui ed è un bene aver preso Allegri che è un allenatore completo. Non fa un bellissimo calcio, ma è un uomo d'ordine e gestisce lo spogliatoio in maniera tranquilla facendo il proprio dovere rispetto a Conte. Conte alla Juve in breve periodo ha ottenuto risultati e questa è una delle sue caratteristiche, poi dopo un po si disinnamora di quello che fa e quindi Allegri ha dovuto gestire i calciatori, la penalizzazione ed un rapporto che non funzionava tra lui e Giuntoli". Così Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, a Stile Tv nel corso della trasmissione 'Salite sulla giostra'.

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