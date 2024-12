Napoli, Rrahmani: "Riaperta una partita che sembrava già vinta"

Il match winner di Genoa-Napoli è stato Amir Rrahmani: "Abbiamo fatto il primo tempo migliore della stagione, mentre nella ripresa il Genoa ha riaperto tutto e siamo andati in difficoltà tra passaggi sbagliati e duelli persi. Abbiamo messo in discussione una vittoria che già nel primo tempo sembrava cosa fatta". Rrahmani dovrà fare a meno di Buongiorno per diverse settimane: "Sicuramente qualcosa cambia, ma anche con Juan Jesus ho giocato molto. Sappiamo cosa ci chiede il mister e anche per lui è più facile ora dopo sei mesi di lavoro"