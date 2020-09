NAPOLI, OSPINA: "PARTIRE CON UNA VITTORIA IN CHAMPIONS DÀ FIDUCIA"

"Iniziare con una vittoria ti dà entusiasmo e fiducia. Abbiamo lavorato molto in precampionato, veniamo da una preparazione intensa e adesso vogliamo fare le cose per bene in campo. Abbiamo la qualità per disputare un'ottima stagione". Lo ha detto il portiere del Napoli David Ospina, commentando l'esordio vincente della sua squadra contro il Parma. "Avere difensori davanti come quelli che abbiamo noi in rosa è sempre una bella sicurezza per un portiere. Non subire gol e' il primo segnale che dobbiamo dare per avere la giusta serenità, perche' poi sappiamo che davanti ci sono attaccanti di talento che possono segnare sempre".