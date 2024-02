Napoli, Calzona: "Osimhen uscito perché stanco: la Coppa d'Africa è devastante"

NAPOLI

Il nigeriano ha chiesto il cambio poco prima del 90esimo: "Nulla di particolare ma deve recuperare"

© Getty Images La prima in Serie A di Calzona sulla panchina del Napoli ha sicuramente un sapore amaro: l'1-1 del Cagliari arrivato al 96esimo ha strozzato in gola il suo urlo di gioia, il cambio che Victor Osimhen gli aveva chiesto una decina di minuti prima lascia invece un velo di preoccupazione in vista dei prossimi impegni, con il recupero infrasettimanale con il Sassuolo prima e poi il big match contro la Juve di domenica prossima. Il centravanti nigeriano, al secondo gol in due partite dopo quello messo a segno contro il Barcellona in Champions, è dapprima rimasto a terra dopo uno scontro di gioco e successivamente ha chiesto di essere sostituito (al suo posto Simeone). A fine partita lo stesso Calzona ha parlato della condizione di Osimhen rassicurando però l'ambiente azzurro: "Era stanco - ha detto il tecnico del Napoli a Dazn - credo che non sia niente di particolare, era solo stanco.

"Victor è un ragazzo fantastico - ha proseguito - con lui non ho parlato tantissimo perché non c'è bisogno. Piano piano recupererà la condizione migliore, è stato in Coppa d'Africa: ci sono problemi climatici, di cibo. I giocatori tornano devastati dalla Coppa d'Africa, lui ha bisogno di tempo. Oggi l'abbiamo sostituito perché non ce la faceva; l'altra sera (contro il Barcellona ndr) era nelle stesse condizioni di oggi, noi ce ne siamo accorti ma lui voleva stare ancora in campo".